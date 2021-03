Caos Lazio-Torino. Il Mattino: "Altra farsa, ma questa volta niente 3-0 a tavolino"

Scrive Il Mattino sul caso Lazio-Torino: "Altra farsa, ma questa volta niente 3-0 a tavolino". La sfida tra la Lazio e Torino non si è giocata, con i granata rimasti in Piemonte perché bloccati dalla Asl. La gara non è stata rinviata perché il regolamento stabilisce che per Covid una e una sola partita possa essere rinviata e i granata hanno utilizzato il bonus con il Sassuolo. Nessun accordo tra le parti e un protocollo che fa acqua da tutte le parti senza un gentlemen agreement tra presidenti. Ora tutto passerà nelle mani del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea che si pronuncerà domani. Potrebbe non esserci il 3-0 a tavolino, con il Giudice che potrebbe appellarsi all'articolo 55 delle Noif: "Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore". Lotito potrebbe fare ricorso e Cairo potrebbe rispondere, battagliando in qualunque caso contrario.