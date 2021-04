Che Joya con Max. Gazzetta dello Sport: "Dybala al centro del progetto se torna Allegri"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega la situazione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. La sua conferma potrebbe non essere infatti legata al piazzamento o all'eventuale conquista della Coppa Italia visto che comincia a prendere corpo l'ipotesi di un ritorno di Allegri, fantasma che non ha mai abbandonato la Continassa e i tifosi bianconeri durante la gestione Sarri e quella attuale. L'ex tecnico della Vecchia Signora vorrebbe costruire la squadra intorno a Dybala, lasciando partire Ronaldo, per metterlo in una posizione privilegiata per poter rendere ed esprimersi al meglio.