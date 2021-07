Di Natale al QS: "Italia, devi crederci: non è la Spagna di Xavi"

vedi letture

"Italia, devi crederci: non è la Spagna di Xavi". Queste le parole di Antonio Di Natale al QS nell'edizione odierna. L'ex attaccante spiega come in semifinale agli Europei non ci siano mai avversari facili e poi racconta della finale di Kiev: "Eravamo in piena emergenza fisica e la Spagna ci travolse dopo che avevamo pareggiato con il mio gol e giocato alla pari nel girone. Era un'altra Spagna però, diversa da quella di oggi, al top del loro ciclo con Xavi, Iniesta, Fabregas, Xabi Alonso, Piqué, Sergio Ramos". Adesso per l'ex Udinese l'Italia sta bene e gli iberici hanno finito il ciclo d'oro, subendo, in parte, una rifondazione: "Ci sono giovani di valore, ma onestamente le qualità degli Azzurri sono superiori".