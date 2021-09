Il Messaggero: "Lazio, solo 1-1 col Torino: i biancocelesti faticano ad adattarsi al nuovo credo"

Il Messaggero nell'edizione odierna fa il punto della situazione in casa Lazio dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Torino. I biancocelesti ringraziano Muriqi che si procura il rigore ed Immobile che lo trasforma per un punto che vale un tesoro. Sarri cambia i giocatori, ma non il risultato e l'ansia prende il sopravvento. Il problema adesso è che il derby è già un bivio pericoloso ed i calciatori sembrano essere in ritardo perché il trapasso dal 3-5-2 al 4-3-3 resta nel limbo: il palleggio si interrompe spesso o manca l'ultimo guizzo. Al di là di chi scende in campo, ancora questa rosa fatica ad adattarsi al nuovo credo.