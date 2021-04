Futuro Juve. Il QN: "L'autogol di Agnelli irrita Elkann che ora medita il cambio"

Il QN evidenzia come nel giro di due giorni Andrea Agnelli si sia visto scoppiare in mano l'affaire Superlega e John Elkann, cugino in secondo grado, starebbe pensando a un altro cugino come nuovo presidente della Juventus: il terzo Agnelli, Alessandro, che però di cognome fa nasi. L'ultimo fallimento dell'attuale patron bianconero è stato la mossa disperata del club degli eletti che ha portato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, a dargli del serpente. Si narra di un clamoroso cazziatono telefonico da cugino a cugino (qualcosa del tipo: "Cosa diavolo ti è passato per la testa?", non si sa in che lingua). La Juve arranca sul campo, la figuraccia mondiale potrebbe essere stata l'ultima goccia per sollevare Andrea dalla presidenza dopo il più lungo ciclo di successi del calcio italiano.