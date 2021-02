Genoa, Il Secolo XIX su Zappacosta: "Il treno rossoblù che porta punti"

vedi letture

Chi conosce bene Rolando Maran racconta che uno dei suoi più grandi rimpianti legati alla sua breve esperienza al Genoa sia non aver quasi mai potuto contare su Zappacosta. Lo assicura Il Secolo XIX, che fa notare come l'ex Chelsea abbia ora preso il volo con Ballardini. Con lui in campo da titolare il Grifone ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: "Ballardini ha fatto di Zappacosta sulla destra e Strootman in mezzo i punti di forza del suo Grifone - scrive il quotidiano -. I giocatori che prima avevano un po' deluso sono rifioriti, ad esempio Badelj e Zajc, che con il nuovo allenatore e con due pedine del calibro di Zappacosta e Strootman al fianco si sono rilanciati".