Corriere dello Sport: "-6 a Juve-Napoli in Supercoppa. Anche De Laurentiis si adegua"

Meno sei all'attesissima sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli: "Palla al centro, senza se e senza ma - scrive il Corriere dello Sport -, dopo aver provato a pensare sull'opportunità di scendere in campo, in questa finale di Supercoppa per la quale Aurelio De Laurentiis avrebbe (volentieri) cercato una data nuova, possibilmente migliore". Il calendario è però troppo ingolfato, e cambiare semplicemente non si poteva: "Stadio vuoto, ovviamente chiaramente, e poi partite che si accavalleranno: De Laurentiis - spiega il quotidiano - ha intravisto la possibilità che un rinvio potesse offrire nuove occasioni commerciali". La finale sarà il primo atto di una sfida destinata a rigiocarsi altre due volte in questo finale di stagione: va ricordato, infatti, che Juve e Napoli attendono ancora di conoscere la data del recupero della terza giornata di campionato.