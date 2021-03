Corriere di Bergamo: "Ilicic da recuperare e spifferi in porta: i grattacapi di Gasperini"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "Ilicic da recuperare e spifferi in porta: i grattacapi di Gasperini". Lo sloveno ha perso il posto da titolare e il rischio è che in questo rush finale continui a non incidere come dovrebbe anche se la Dea ha bisogno di lui e deve assolutamente recuperarlo anche solo per avere un'alternativa in più. L'imprevedibilità che era nei suoi piedi e in quelli di Gomez non esiste praticamente più. In più c'è il problema portiere con Gollini e Sportiello in continua competizione tra di loro e in continua alternanza, il che forse non fa benissimo.