Il Mattino: "Napoli, De Laurentiis potrebbe riaprire il discorso rinnovo con Gattuso"

Il tweet pubblicato nella serata di ieri da De Laurentiis ("Un grande spettacolo, continuiamo così") dopo la travolgente vittoria del suo Napoli può essere letto, secondo Il Mattino, come un segnale di disgelo nei confronti di Gattuso. Che però, dal canto suo, non perdona certi comportamenti tenuti dal patron azzurro all'inizio dell'anno: se questi si facesse sotto con un'offerta per il rinnovo, precisa il quotidiano, incasserebbe il no di Ringhio. Servirebbe un'incisiva azione diplomatica di Mendes, procuratore dell'attuale tecnico dei campani, che al momento non appare semplicissima. Si tratta dunque di capire chi lo sostituirà l'anno prossimo: c'è chi giura che DeLa stia cullando il sogno di un ritorno di Sarri, ma alla fine - anche nell'ottica di ridimensionare i costi del club - stringerà il cerchio su uno tra Italiano (il pallino), Juric, Fonseca e De Zerbi, in quest'ordine di preferenza.