Il Mattino: "Napoli, vincere per svoltare ma l'ambiente non aiuta Gattuso"

vedi letture

Il Napoli mette nel mirino gli ottavi di Europa League, che vanno conquistati ribaltando il risultato dell'andata contro il Granada. Gattuso è apparso teso alla vigilia, secondo Il Mattino, che sottolinea come il tecnico azzurro sia perfettamente consapevole dell'effetto positivo che produrrebbe il passaggio del turno. Ma l'ambiente, in questo momento, non aiuta: al Maradona, infatti, sarà con ogni probabilità assente il presidente De Laurentiis. Così come i tifosi (per ovvi motivi), che non potranno aiutare la squadra a superare le difficoltà del momento.