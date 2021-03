Il Messaggero: "Roma, emergenza in difesa. Fonseca costretto a rispolverare Fazio"

vedi letture

"Roma, emergenza in difesa. Fonseca costretto a rispolverare Fazio", titola Il Messaggero oggi in edicola. Sarà una Roma indifesa quella che arriverà sabato a Reggio Emilia. Assoluta emergenza nel reparto arretrato: stagione finita per Kumbulla, che ad oggi ha solo due difensori a disposizione. Si tratta di Mancini, attualmente in Nazionale e di Fazio. Jesus ha il Covid, Ibanez è squalificato, Cristante è rientrato dalla Nazionale per un problema e ieri ha svolto terapie, mentre Smalling anche ieri si è allenato a parte. La coperta rischia di essere molto corta per Fonseca.