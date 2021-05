Il Sannio sul Benevento: "Strega ad un passo dal baratro"

"Strega ad un passo dal baratro", si legge stamane in prima pagina su Il Sannio. Benevento raggiunto in extremis da una rete di Simy e la retrocessione si avvicina sempre di più. I giallorossi rischiano di retrocedere senza giocare: se il Torino dovesse fare anche un solo punto nel recupero contro la Lazio, ecco che la Serie B sarebbe matematica. In caso di sconfitta del Torino invece, poi domenica prossima andrà in scena un vero e proprio playout di novanta minuti.