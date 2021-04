Il Secolo XIX: "Genoa, allo Stadium con la carica degli ex. Rovella prove di futuro"

vedi letture

Il Secolo XIX si proietta su Juve-Genoa di domenica. "Genoa, allo Stadium con la carica degli ex. Rovella prove di futuro" scrive il quotidiano in edicola oggi. Criscito, Perin, Cassata, Masiello, Pjaca e il giovane Portanova avranno motivazioni speciali nella gara di domenica prossima contro la Juventus. Tutti hanno incrociato il loro passato con la Vecchia Signora (Perin e Pjaca sono ancora di proprietà dei bianconeri). Gara speciale e prove di futuro invece per Nicolò Rovella, acquistato da poco dalla Juve e lasciato in prestito al Grifone. Nel ko in Coppa Italia era stato tra i migliori. Se Ballardini lo sceglierà per rimpiazzare lo squalificato Strootman il giovane classe 2001 darà sicuramente tutto per dimostrare il suo valore contro quella che dovrebbe essere la sua futura squadra.