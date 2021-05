Il Secolo XIX: "Samp, ecco l'offerta di Ferrero per Ranieri ma la distanza resta"

La trattativa per il rinnovo di Ranieri con la Samp è entrata nel vivo: Ferrero gli ha fatto pervenire un'offerta per la prosecuzione del suo contratto, ma la sensazione, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, è che il quadro continui a restare nebuloso anziché risolversi. Il problema vero - spiega il quotidiano - è che la differenza tra domanda e offerta è rimasta immutata, anziché assottigliarsi con il passare dei giorni. La posizione si Sir Claudio è quella di valutare un ingaggio lievemente al ribasso, a patto però di parametrarlo su due stagioni, e non solo sulla prossima. In caso di addio, per i blucerchiati partirebbe una vera e propria corsa contro il tempo per accaparrarsi un nuovo allenatore tra quelli che sono sul mercato. Ranieri - chiosa il quotidiano - potrebbe decidere di non stare più al gioco e rompere definitivamente: chi lo conosce giura che è tipo da farlo.