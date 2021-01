La Stampa: "La resa dei conti del del calcio. Un miliardo di ricavi in meno per colpa del Covid"

Anche i ricchi piangono, ma l'annunciato disastro economico provocato dal Covid sui club di calcio va oltre le previsioni più pessimistiche e La Stampa titola: "La resa dei conti del del calcio. Un miliardo di ricavi in meno per colpa del Covid". Gli stadi chiusi da marzo, le partite rinviate o cancellate, i diritti tv scontati e una terribile crisi economica hanno già prodotto ai 20 club più ricchi perdite per 1.1 miliardi di euro. Pochi mesi sono bastati per questo dissesto e se le cose non cambieranno nel prossimo esercizio si va verso la perdita di 2 miliardi per le big di Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Italia. Tutti i club temono un'emorragia ancora più importante. Nella classifica dei più ricchi la Juventus è decima ed è la prima italiana, con un -13% sui ricavi, mentre non se la passa meglio l'Inter, sedicesima, con un -20%.