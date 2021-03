Libero: "Da Cairo a Galliani: il Covid non spaventa i calciatori ma i dirigenti sì"

Libero scrive che l'era pandemica spaventa noi comuni mortali ma anche i protagonisti del mondo dello sport. Qualche problema in più è toccato ai dirigenti e non-atleti: a settembre Aurelio De Laurentiis ha affrontato e ben superato il Covid, ma anche Adriano Galliani non è da meno, visto che a quasi due settimane dall'annuncio continua a combattere e per precauzione è stato ricoverato. E' una stagione complicata per il calcio, la sensazione è che alla fine dei campionati bisognerà fare i complimenti ai vincitori, ma anche a tutto il resto del mondo del calcio. Arrivare in fondo alle competizioni sarà comunque un grande successo.