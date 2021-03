Tuttosport: "Handanovic sogna scudetto e rinnovo ma l'Inter si interroga sul futuro della porta"

Sulle pagine di Tuttosport si parla, fra le altre cose, del futuro di Handanovic e della porta dell'Inter. "Handanovic sogna scudetto e rinnovo ma l'Inter si interroga sul futuro della porta" scrive il quotidiano. Samir spera di prolungare l'accordo in scadenza nel 2022 almeno per un'altra stagione, così potrebbe raggiungere e superare le 473 presenze di Zenga, il portiere nerazzurro più presente di sempre. Handa dovrà dare delle garanzie e molto dipenderà anche dal futuro del club interista: resteranno lo sloveno e un vice non ingombrante come Radu o verrà fatto un investimento importante per il secondo? I nomi sono quelli di Audero della Sampdoria, Musso dell'Udinese, Cragno del Cagliari, Meret del Napoli e Gollini dell'Atalanta.