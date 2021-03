Tuttosport: "Milan, il gol di Kjaer fa giustizia. I Red Devils non sono dei marziani"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Milan, il gol di Kjaer fa giustizia. I Red Devils non sono dei marziani" Dopo una partita di intelligenza e personalità, la zuccata del centrale danese cancella i rimpianti. Il ritorno per la squadra di Pioli potrà essere affrontato nella migliore condizione psicologica possibile e ciò grazie ad una supremazia tattica e tecnica mostrata proprio ad Old Trafford sin dall'inizio della gara.