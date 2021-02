Ibra a Sanremo. La Gazzetta dello Sport: "Avrà un preparatore personale. Ecco il programma"

"Ibra a Sanremo avrà un preparatore personale. Ecco il programma" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Dal 2 al 6 marzo Zlatan si trasferirà di fatto a Sanremo e sarà il super ospite della kermesse. Il martedì, prima serata, il giocatore raggiungerà la cittadina ligure in auto, al termine dell'allenamento, e poi rientrerà alla base. Mercoledì è la serata più complessa, con la contemporaneità di Milan-Udinese. Chiaramente la priorità è alla gara che dovrebbe essere fissata per le 20.45 (non è ancora deciso). Se così sarà, Zlatan apparirà a Sanremo in videocall. Giovedì defaticante, andare e tornare in auto non sarà un problema (opzione elicottero scartata per questione di orari notturni). Venerdì e sabato invece, Ibra potrebbe trattenersi a Sanremo: avrebbe con sé anche un preparatore personale del club, per poi tornare a Milano o rientrare a Verona il sabato, in tarda serata (domenica alle 15 c'è Hellas-Milan). Lo svedese definirà il proprio percorso anche a seconda del comportamento della squadra nelle prossime sfide. Lui è un professionista e vuole dare il buon esempio. Il piano dunque diventerà ufficiale solo nei prossimi giorni, con Ibra che prenderà una decisione anche insieme a Pioli e a Maldini.