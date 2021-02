Il Corriere dello Sport: "All'Inter non sono bastati i recuperi di Lukaku e Hakimi"

vedi letture

"All'Inter non sono bastati i recuperi di Lukaku e Hakimi". Questo il titolo che dedica ai nerazzurri in edicola il Corriere dello Sport. La Juventus il 19 maggio sfiderà la vincente di Atalanta-Napoli in finale di Coppa Italia. Conte è fuori anche da questa competizione e dovrà concentrarsi necessariamente solo sullo scudetto. Lukaku ha fatto ancora scena muta contro i bianconeri grazie ad una prova maiuscola di De Ligt. Hakimi ed il belga non sono bastati contro una squadra che ha pensato prima a non prenderne che a darne e che, grazie al suo cinismo, ha poi creato le principali occasioni da gol.