Il QS: "Milan troppo brutto per essere vero. Addio al sogno scudetto"

Il sedicesimo rigore della stagione salva il Milan ma non rende meno amara la notte dei rossoneri che non sono andati oltre l'1-1 con l'Udinese. "Milan troppo brutto per essere vero. Addio al sogno scudetto" scrive il QS. Ci si aspettava un Milan diverso, che desse continuità alla vittoria con la Roma, invece c'è stato un monologo tattico dell'Udinese di Gotti che avrebbe vinto se non fosse stato per il grossolano errore di Larsen. L'Inter stasera può portarsi a +6 e intanto dietro accorciano: Juve (una partita da recuperare) e Atalanta sono distanti 4 punti, la Roma 6. Non c'è tempo per gli esperimenti, un Milan troppo brutto per essere vero deve voltare subito pagina. Non manca solo Ibra ma anche le assenze di Bennacer e Calhanoglu pesano come macigni.