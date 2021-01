Il QS sul Milan: "Pioli può calare l'asso: Ibrahimovic è pronto per tornare in campo"

Torna Ibra e Pioli è pronto a calare l'asso. "Pioli può calare l'asso: Ibrahimovic è pronto per tornare in campo", si legge stamane sul QS. Forse dovrà ancora aspettare per una maglia da titolare, ma dopo 50 giorni Ibra è tornato. Stasera contro il Torino si siederà in panchina: causa la squalifica di Leao in campionato toccherà ancora al portoghese guidare l'attacco contro il Torino. Per Ibra ci sarà spazio nel finale: 20/25 minuti per riprendere ritmo e confidenza. Gli manca il campo e gli manca il gol.