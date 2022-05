Inter, caccia al vice Brozovic. CorSport: "Piace Asllani. In alternativa Schouten o Maggiore"

vedi letture

In questa stagione l'Inter ha capito di avere necessariamente bisogno di un vice Brozovic. Con il croato che ha rinnovato fino al 2026, ora tra le fina nerazzurre è caccia a un giovane che possa crescere alle spalle del regista nerazzurro e dargli il cambio per farlo rifiatare. L'identikit è quello di un giovane che provenga dal nostro campionato, meglio se italiano. Il profilo più vicino a quello cercato dall'Inter ha il nome di Asllani dell'Empoli che l'Inter si troverà di fronte nella prossima sfida di campionato. Il ragazzo ha appena compiuto vent'anni ed è reduce da una stagione da titolare dopo la partenza di Ricci; di nazionalità albanese ma cresciuto in Italia dall'età di due anni, Asllani potrebbe essere inserito in uno scambio con Esposito. Se l'affare non dovesse concludersi, all'Inter piacciono Schouten del Bologna e Maggiore dello Spezia.