Juve, arriva la svolta. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "La carta da Gyokeres"

vedi letture

"La carta da Gyokeres". Titola così il Corriere dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi. Arriva la svolta per la Juventus. L'agente dell'attaccante: "Via con 70 milioni, la promessa è scritta". Esiste dunque, stando al procuratore dello svedese, una lettera per aggirare la clausola da 100 milioni. Summit negli Sates tra Elkann e Comolli.

"Attenti a noi due" è invece un altro titolo, presente in taglio alto. Gasperini a casa Roma: che feeling con Ranieri. Gian Piero: "Ho detto di no alla Juve, qui inciderò. Dybala? Non esistono giocatori non adatti".