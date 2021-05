Juventus, Tuttosport: "Allegri, due carte in più per sbancare il tavolo"

vedi letture

"Allegri, due carte in più per sbancare il tavolo". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alla capacità di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, di attingere dalla panchina per ribaltare i risultati. Quest'anno il mister potrà contare sui cinque cambi avendo quindi due risorse in più.