Juventus, la missione di Allegri: salvare il triennio con un trofeo e fissare un record

Massimiliano Allegri vuole chiudere in bellezza, si legge sul Corriere dello Sport. Vuole regalarsi un trofeo che darebbe tutto un altro sapore a una stagione che ha cambiato repentinamente volto. La Juve ha accarezzato l’idea di scrivere una impresa tricolore impensabile a inizio stagione, si è arrampicata fino al primo posto in classifica ma poi è crollata clamorosamente. Domani c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia e Allegri punta questo trofeo per non restare a secco nella sua gestione bis. Vuole la quinta Coppa Italia e staccare Mancini ed Eriksson, diventando così l’allenatore più vincente nella competizione.