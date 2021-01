L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "La grande corsa"

"La grande corsa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in riferimento alle sfide di Milan, Inter e Juventus. Via al ritorno con un sabato da scudetto: Bologna-Milan, Ibra prova a ripartire e la Procura indaga sulla rissa con Lukaku. Inter-Benevento, con Eriksen che torna titolare e il rinnovo di Lautaro: raggiunta l'intesa. Sampdoria-Juventus, Ronaldo e Morata vanno all'assalto del muro di Ranieri.

Dzeko, niente Inter - Spazio in taglio laterale allo scambio Dzeko Sanchez tra Roma e Inter. Secondo quando riporta il quotidiano non c'è l'accordo tra le società e la Roma già pensa a luglio: incontro con Allegri?

Toro pari e rabbia - Spazio in taglio alto sull'anticipo di ieri finito 1-1 tra Torino e Fiorentina. Belotti rimonta Ribery. Di Bello sbaglia tutto, va in tilt: rigore negato ai granata, viola in nove.