L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Rabbia CR7. Conte, sei da +10"

Non basta il solito Cristiano Ronaldo, la Juventus non va oltre l'1-1 sul campo dell'Hellas Verona e frena la sua risalita verso la vetta. Vincendo oggi l'Inter volerebbe a +10 sui bianconeri ed è proprio su questo tema che si sofferma La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Rabbia CR7. Conte, sei da +10", il titolo della Rosea.

La domenica di Ibra. Il big match di questa giornata di campionato è in programma stasera, quando Roma e Milan scenderanno in campo all'Olimpico e si giocheranno tanto della corsa Champions. "Teatro Ibra", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport sul tema, evidenziando come prima dell'avventura a Sanremo il bomber svedese vorrebbe far ripartire il Milan con un gol per dimenticare il brutto derby di sette giorni fa.