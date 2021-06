L'apertura di Tuttosport: "CR7 sono sempre io". Agli ottavi il portoghese contro Lukaku

"CR7 sono sempre io", titola l'apertura odierna di Tuttosport. Il quotidiano tesse le lodi del portoghese che, con la doppietta alla Francia, eguaglia il record di 109 gol con la maglia della Nazionale dell'iraniano Ali Daei. Agli ottavi ecco la grande sfida col Belgio di Lukaku.

Olimpiadi di Tokyo 2021 - "A Tokyo onorate l'Italia", si legge in taglio alto, in riferimento alle parole di Mattarella alla Cerimonia della Consegna del Tricolore a 30 giorni esatti dall'inizio delle Olimpiadi. "Ma scatta l'allarme per Paltrinieri: mononucleosi". Il nuotatore ha ridotto i carichi di lavoro e punta a recuperare in fretta per non disperdere tutto il lavoro fatto fino a ora.

Juventus - "Locatelli: solo Juve!", si legge in taglio laterale. L'azzurro avrebbe rifiutato il Borussia Dortmund e l'Arsenal per approdare alla corte di Allegri.

Inter - "Hakimi al Psg: ci siamo". Sempre di spalla, il quotidiano dà spazio all'accordo quasi raggiunto tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento del marocchino. Restano alcuni dettagli da sistemare - si legge - si può chiudere presto.

Torino - "Berisha vicino, idee Biuk e Hancko", si legge poco in basso a proposito dei granata. Con il portiere si discute sul contratto - prosegue - piacciono l'ala dell'Hajduk e il difensore dello Sparta.