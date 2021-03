L'apertura di Tuttosport: "Juve, tornano!". Pirlo recupera pezzi importanti, ma perde Bentancur

"Juve, tornano!". Così in apertura l'edizione odierna di Tuttosport: Cuadrado e De Ligt si preparano al rientro contro la Lazio, Arthur punta il Porto. Recuperi fondamentali - osserva il quotidiano - in vista di una settimana cruciale per la stagione dei bianconeri. Ma Pirlo perde Bentancur: l'uruguaiano è positivo al Covid.

Inter - I nerazzurri vincono a Parma e allungano in classifica sul Milan: "Inter Maravilla, Conte vola a +6", titola a tal proposito in taglio alto il quotidiano. La doppietta di Alexis Sanchez piega un Parma tenace, che ha tenuto vivo l'incontro fino al fischio finale dell'arbitro: finisce due a uno al Tardini.

Ibrahimovic - "A Sanremo in moto con un milanista!", si legge invece di spalla. Nella serata di ieri Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto il teatro Ariston di Sanremo grazie al passaggio di un motociclista. Il tutto è stato documentato da un video che è stato poi diffuso sul web.

Torino - "Ecco il ricorso, vincerà il Toro". Il legale granata Chiacchio non sembra avere dubbi riguardo al ricorso per la sfida contro la Lazio: "Siamo inattaccabili, confuteremo le tesi della Lazio in ogni sede".