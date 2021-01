Le aperture in Portogallo - Porto decimato dal Covid. Milan forte su Otavio: c'è l'offerta

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, lunedì 18 gennaio:

A Bola

"Il Covid arriva con forza sul Porto"

Sergio Oliveira, Evanilson e Luis Diaz sono risultati positivi al Covid e non saranno dunque disponibili per la sfida di domani sera valevole per gli ottavi della taca da Liga.

"Il Milan su Otavio"

E' arrivata la proposta del Milan per Otavio: 4 anni di contratto ed un premio alla firma di 1 milione e mezzo. I rossoneri si sono gettati con forza sul giocatore seguito a lungo anche dalla Roma, che è in scadenza a giugno.

Record

"La vendetta di Pote"

Torna a giocare contro il Porto lo Sporting Lisbona e di conseguenza Pedro Goncalves avrà modo di rifarsi del rigore sbagliato in campionato.

"Il Covid devasta il Porto"

Continuano le positività in casa Porto: altri tre nuovi casi che non fermano l'emergenza in cui è piombato il Porto di Sergio Conceicao.