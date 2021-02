Muzzi a Tuttosport: "Nicola ha il Cuore Toro, è l'uomo giusto per la salvezza"

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex attaccante del Torino Roberto Muzzi ha incensato il lavoro di Davide Nicola, sottolineando come la squadra, sotto la sua egida, abbia dimostrato di avere il "Cuore Toro": "È bravo, preparato e conosce il mondo Toro perfettamente - ha detto -. Sa quello che fa, Cairo ha fatto la scelta giusta perché Nicola conosce i giocatori e i tifosi e farà bene". Muzzi si è poi soffermato sul Nicola giocatore: "Era allenatore in campo ma anche dentro lo spogliatoio. Faceva gruppo, aveva già la parlantina che ha adesso, ti entrava subito in testa e sapeva prenderti". L'ex centravanti ha inoltre rievocato un aneddoto risalente a quando lui e l'attuale tecnico del Toro erano compagni di squadra: "Penso alla partita di andata dei play-off di Serie B nel 2006, persa per 4-2 a Mantova. Davide era arrabbiato ma ci disse: 'State tranquilli che ribaltiamo il risultato e andiamo in Serie A'. E così fu. Lui è sempre stato positivo, anche da giocatore".