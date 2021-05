Napoli, Il Mattino: "Riecco Lozano: Gattuso lancia il Chucky con Osimhen"

vedi letture

Impegno casalingo per il Napoli. Oggi la truppa di Gattuso affronterà il Cagliari al "Maradona" per continuare nel momento positivo e proseguire nella lotta per un posto in Champions League con Lozano che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Osimhen. Questo il titolo dell’edizione online de Il Mattino: "Riecco Lozano: Gattuso lancia il Chucky con Osimhen".