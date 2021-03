Otto vittorie di fila. Gazzetta dello Sport: "Solo l'Inter può buttare via lo scudetto"

vedi letture

"Solo l'Inter può buttare via lo scudetto", titola stamane La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri hanno raggiunto quota otto vittorie consecutive in campionato ed un altro turno è andato. Ora mancano 11 gare al termine del campionato ed il Milan è scivolato nove gradini indietro. Lo scudetto non è cosa fatta, ma solo l'Inter può buttarlo via. La vittoria contro il Torino è stata faticosa e lo si nota dai dati: nel primo tempo i nerazzurri non hanno mai calciato in porta. Sono le difficoltà dell'Inter contro le squadre che si chiudono, ma se le vittorie arrivano lo stesso, allora l'annata è buona. L'Inter ha qualità per sbrogliare certe matasse con un colpo di un singolo: da Mourinho in poi lo scudetto non è mai stato così tangibile.