Sirene dalla Premier per Leao. Il CorSport: "In stand-by il rinnovo del portoghese"

Le sirene della Premier su Rafael Leao, fresco vincitore del premio di MVP dell'ultima Serie A. Il contratto del portoghese - spiega il Corriere dello Sport - è in scadenza nel 2024: il Milan aveva messo sul piatto 4,5 milioni per cinque anni per convincerlo a rinnovare, ma con ogni probabilità non saranno sufficienti. Il suo agente, Jorge Mendes, sta cercando di alzare la richiesta a 6 milioni più bonus, ma Maldini e Massara avranno le mani legate fino a quando non avverrà il passaggio di proprietà. In questo scenario si collocano i numerosi corteggiamenti dall'estero, in particolare dall'Inghilterra: il club rossonero spera di poter trattenere il suo gioiello, ma si sederebbe ad ascoltare offerte superiori ai 100 milioni.