Spagna in quarantena. La Stampa: "È polemica per i mancati vaccini ai calciatori"

La Spagna è in quarantena per la positività al Covid di Sergio Busquets. La Svezia, contro cui è in programma il match d'esordio il 14, chiede che gli iberici rispettino i dieci giorni di quarantena. La Federcalcio spagnola è infuriata per la mancata vaccinazione di giocatori e staff. Oggi - scrive La Stampa - la Commissione Sanità Pubblica approverà la vaccinazione d'emergenza col siero Johnson&Johnson, che garantisce l'immunità in 14 giorni, mentre Luis Enrique ha convocato altri 5 giocatori.