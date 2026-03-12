I gol di Marius, le big in apnea e non solo: le cinque storie in arrivo dagli ottavi di Conference

Entra nel vivo la Conference 2025-26. Prendono infatti il via oggi gli ottavi di finale con le gare d’andata: in programma, oltre all’impegno della Fiorentina contro i polacchi del Rakow, anche il primo atto di Az Alkmaar-Sparta Praga, Rijeka-Strasburgo, Samsunspor-Rayo Vallecano, Lech Poznan-Shakhtar, con fischio d’inizio alle 18:45, e di Sigma Olomouc-Mainz, Celje-Aek Atene e Crystal Palace-Aek Larnaca, alle 21. Ecco alcuni dei temi più interessanti in arrivo.

Repetita iuvant

Crystal Palace-Aek Larnaca e Celje-Aek Atene sarà un duplice déjà vu, visto che le squadre interessate si erano già incrociate all’interno della fase campionato. In tale occasione i ciprioti avevano sorpreso i rivali nella gara giocata in Inghilterra espugnando Selhurst Park grazie al gol di Bajic, mentre il Celje si era imposto all’esordio per 3-1 in casa proprio sull’Aek grazie alla tripletta di Kovacevic, poi passato a gennaio al Ferencvaros. Ma si sa, la fase a eliminazione diretta sa essere tutta un’altra storia.

I gol di Marius

L’attaccante del Samsunspor e della Nazionale del Ciad Marius Mouandilmadji (noto semplicemente come Marius) è il capocannoniere della Conference con 7 gol (1 ogni 92 minuti) segnati in 8 partite. La sua è una storia peculiare: cresciuto calcisticamente prima in patria e poi in Camerun, nel 2018 approda al Porto dove però disputa una sola partita con la prima squadra. Dopo una stagione da 11 gol nel Seraing, in Belgio, passa al Samsunspor nel 2023, dove ha fin qui realizzato, in 105 presenze, 37 reti, 17 delle quali nel 2025-26. Ad oggi è il principale candidato per sostituire Pululu come capocannoniere della Conference.

Cenerentola

Il Sigma Olomouc si è qualificato al 24esimo e ultimo posto utile nella fase campionato grazie ai gol subiti dall’Universitatea Craiova (poi eliminato) al 98’ e 105’ della drammatica sfida di Atene contro l’Aek. La squadra ceca ha poi sorpreso e eliminato il Losanna (nono nel girone unico) e tra le realtà presenti agli ottavi è quella con il più basso Ranking Uefa (177): per il club ceco provare a stupire ancora è diventata quasi una missione.

Forma smagliante

Shakhtar e Aek Atene si presentano ai cancelletti di partenza degli ottavi con una significativa striscia di risultati alle spalle. La squadra di Arda Turan, che ha chiuso la fase campionato come migliore per possesso palla (65%) e seconda per precisione passaggi (88%) non perde dal 29 ottobre (in Coppa di Ucraina) e da allora ha collezionato 10 vittorie e 3 pareggi. Non è da meno la formazione greca: per l’Aek è arrivata una sola sconfitta dal 29 ottobre (in Coppa di Grecia) e nelle ultime 23 ha collezionato 17 vittorie e 5 pareggi.

Le big... poco big

Con l’eccezione dello Strasburgo – capolista della fase campionato e in grado di confermarsi in Ligue 1, dove è attualmente ottavo, sui livelli dello scorso anno – mai come quest’anno le squadre provenienti dagli altri top campionati europei sono arrivate alla fase ad eliminazione diretta in crisi, se non addirittura in lotta per non retrocedere, in patria: la Fiorentina è 17esima, il Mainz 15esimo (su 18), il Rayo Vallecano 13esimo, idem il Crystal Palace. Un motivo in più per seguire un’edizione della Conference che, mai come quest’anno, potrebbe riservare sorprese impensabili.