Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conference, dov’eravamo rimasti? Le favole in cerca d’autore dei playoff

Conference, dov’eravamo rimasti? Le favole in cerca d’autore dei playoffTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 10:03Serie A
Francesco Benvenuti

Tra le 18:45 e le 21 di oggi prenderanno il via le otto gare di ritorno dei playoff di Conference. In palio non solo la qualificazione agli ottavi della più giovane tra le competizioni Uefa, ma per alcune tra le protagoniste anche un passo dentro la storia, come nel caso di Drita, Noah, KuPS e Shkendija - che hanno già condotto i rispettivi Paesi per la prima volta in una fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa - o dello Zrinjski, autentica rivelazione dei primi 90 minuti.

DRITA
La rappresentante del Kosovo è stata sconfitta per 3-2 in casa dal Celje nella gara d'andata. Sotto di due reti, il Drita era risalito fino al 2-2 prima di capitolare sul gol di Poplatnik al 94’ che ha regalato il primo atto alla formazione slovena. La capolista della Superliga è chiamata ad una vera impresa in casa degli avversari, imbattuti tra le mura amiche dal 14 agosto scorso seppur da alcune settimane privi del tecnico Riera (ora all’Eintracht) e bomber Kovacevic (passato al Ferencvaros).

NOAH
La formazione armena può contare in Nardin Mulahusejnovic, uno dei capocannonieri del torneo a quota 5 gol, ma soprattutto su un insperato 1-0 nella gara d’andata contro il ben più quotato Az, ottenuto grazie al sigillo di Hambardzumyan, che ha regalato all'Armenia il primo successo di sempre in una fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa. All’AFAS Stadion di Alkmaar - con il settore ospiti sold out - servirà un nuovo risultato positivo per regalarsi un sogno chiamato ottavi.

KuPS
Per la squadra della città di Koupio, in Finlandia, lo 0-2 patito in casa con il Lech ha indirizzato pesantemente il discorso verso l’eliminazione. Il Kups, che nell’andata giocata a Tampere aveva solo 16 giocatori a disposizione, ha disputato 80 minuti in 10 per l’espulsione dell’esterno finlandese di origini congolesi Luyeye-Lutumba, e anche in virtù di ciò ha subito 29 conclusioni (di cui 13 nello specchio) dagli avversari. La montagna da scalare per i ragazzi di Nuutinen appare la più irta.

SHKENDIJA
La resistenza della formazione macedone contro il Samunspor è durata 77 minuti, prima che Marius - neo capocannoniere in coabitazione a 5 reti della Conference - siglasse il gol dello 0-1 per la rivelazione turca. La compagine allenata da Bekjiri dovrà cercare i primi gol in trasferta della sua campagna europea, avendo fin qui accumulato tre sconfitte in altrettante gare senza aver mai segnato.

ZRINJSKI
La sorpresa dell’andata è stata senza dubbio, al pari del Noah, lo Zrnjski. Qui ha giocato Luka Modric nel 2003-04 (fu eletto miglior giocatore del campionato bosniaco), e a distanza di oltre 20 anni il clamoroso 1-1 strappato a Mostar con il Crystal Palace, grazie al gol dell’attaccante croato Karlo Abramovic, ha portato la formazione di Mostar, in Bosnia, a vivere un sogno. Replicarlo a Selhurst Park non sarà certo compito da poco, ma l’aver impensierito i vincitori dI FA Cup e Community Shield nel 2025 rappresenta già un vanto.

Articoli correlati
Il Noah fa la storia, è il primo club armeno a vincere in Europa in una fase a eliminazione... Il Noah fa la storia, è il primo club armeno a vincere in Europa in una fase a eliminazione diretta
Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate
Conference League, che bagarre in vetta alla classifica marcatori! Comandano in 4... Conference League, che bagarre in vetta alla classifica marcatori! Comandano in 4
Altre notizie Serie A
Il ds del Borussia Dortmund: "Pensavano di andare avanti, dovremo far fronte al danno... Il ds del Borussia Dortmund: "Pensavano di andare avanti, dovremo far fronte al danno economico"
Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi" Live TMWParma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"
Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle... Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13
Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie TMWJuventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno... Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno
Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"... Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"
Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con... Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con un arbitro"
Ezio Greggio: "Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli... Ezio Greggio: "Spalletti ha trasformato una Juventus senza attaccanti e con degli scarsoni"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
4 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
5 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro rinnovo in casa Juventus. Accordo totale per il prolungamento di Pinsoglio
Immagine top news n.1 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.2 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine top news n.3 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.4 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.5 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.6 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.7 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Domani Suzuki sarà con noi"
Immagine news Serie A n.2 Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine news Serie A n.4 Ecco perché serve la seconda squadra. Bernasconi, dall'Albinoleffe al BVB in un anno
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Marcandalli rivela: "L'Atalanta mi scartò per l'altezza. Adesso sono 1.95"
Immagine news Serie A n.6 Renica: "In sala Var servono persone più competenti. E magari un ex calciatore con un arbitro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente"
Immagine news Serie B n.2 Ceccaroni non dimentica lo Spezia: "Mi auguro riescano a raggiungere la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen tra rinnovo e mercato: sondaggio Monza, idea Roma come vice Svilar
Immagine news Serie B n.4 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.6 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Davide Grassini dalla Serie C alla Slovacchia: “Così è nata la mia scelta folle
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.5 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…