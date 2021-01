Adani su Ronaldo: "Critiche eccessive, ma è stata la peggior Juventus in 10 anni"

Daniele Adani parla di su Twitch di Juventus. "Con Sarri teoricamente per Ronaldo era più difficile. Quando parlava di 4-3-3 asimmetrico poteva essere più complicato per lui, che non è un Insigne, ma viene dentro a modo suo. Invece ha fatto più gol con Sarri, perché ti sa dare quel valore aggiunto dove ti sembra di perderlo tatticamente. Pirlo, nella sua idea di calcio, va incontro a Ronaldo: la Juve attacca 3-4-1-2 e difende 4-4-2. Non deve correre dietro al terzino e non lo fa dai tempi del Madrid. La gara contro l'Inter racconta un'altra cosa: le critiche a Ronaldo sono eccessive. Gli altri hanno risposto peggio, guardate le mezzali, gli esterni. Mi aspettavo di più da Morata: che campionato ha fatto finora? Totalmente al contrario. Quel che non mi è piaciuto di Ronaldo, e lì ho visto il disordine che certifica la peggior gara della Juventus degli ultimi 9 anni e mezzo, è che andava sull'esterno a crossare. Ronaldo, talmente fuori dalla gara, andava a crossare!".