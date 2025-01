Alberto Costa si presenta ai tifosi della Juve: "Mi piace prender possesso della fascia"

Prima dichiarazioni di Alberto Costa da nuovo terzino destro della Juventus: "E' una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club, ma ora sento di essere arrivato in un club con una storia enorme. In una realtà e con delle condizioni completamente diverse che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui".

Com'è andata con la Juventus?

Quando la Juventus mi ha contattato è successo tutto molto rapidamente. Quando ho ricevuto la notizia ci ho messo un po' a realizzare, ma la scelta di venire qui era ovvia e sapevo che era giusto farlo. E' stata una decisione molto semplice".

Cosa ti aspetti da questa prima esperienza lontano dal Portogallo?

"E' vero, ma sono molto confidente circa questa mia prima esperienza lontano dal mio paese. Già in queste prime ore sono stato accolto molto bene da tutti e i miei familiari mi staranno vicini. Per cui sento che ho tutto il necessario per lavorare bene".

Che giocatore sei?

"Sono un terzino a cui piace attaccare, ma mi piace molto anche difendere. Come dico abitualmente mi piace prendere possesso della fascia e voglio fare il massimo per aiutare la squadra".

Tra pochi giorni conoscerai l'Allianz Stadium. Sei emozionato?

"Sono entusiasta di calpestare per la prima volta l'erba dello Stadium e di sentire il calore dei tifosi. Mi hanno già parlato del boato dei tifosi bianconeri, non vedo l'ora".

Di seguito i contorni economici estratti dalla nota sul club della società bianconera:"La Juventus annuncia l’arrivo di Alberto Costa, giovane difensore portoghese classe 2003, pronto a portare grinta e qualità nel reparto arretrato bianconero. Il calciatore si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".