Allegri torna alla Juventus. Ora il futuro di Alvaro Morata è più bianconero

vedi letture

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, ormai ufficiale, detta l’agenda del club bianconero, anche sul mercato. Difficile, per quanto riguarda l’attacco, che il tecnico livornese voglia privarsi di Alvaro Morata. “È uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco”, disse in tempi non sospetti. E più di recente: “È uno che le partite secche le decide”. Così, tra i primi passi che la Vecchia Signora dovrà fare, ci sarà definire il destino del numero 9, attualmente in prestito dall’Atlético Madrid. Improbabile, comunque, che si decida di riscattarne subito il cartellino (costerebbe 45 milioni); più credibile a questo punto che la Juve opterà per il rinnovo del prestito (a 10 milioni), rimandando i discorsi alla prossima stagione (quando il riscatto costerebbe 35). A breve, comunque, vi sarà un confronto con la dirigenza dei Colchoneros.