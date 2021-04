Ashley Young può restare? Dall'Inghilterra: l'Inter sta pensando ad un rinnovo annuale

Dall'Inghilterra, per la precisione il Daily Mirror, parla del futuro di Ashley Young e spiega come l'esterno potrebbe restare all'Inter anche il prossimo anno. Nelle scorse settimane il suo ritorno al Watford, squadra da cui ha preso il via la sua carriera professionistica, sembrava praticamente cosa certa, complice il possibile arrivo a parametro zero a Vicarage Road. Per il tabloid però questo rientro in patria non è più così scontato: l'Inter infatti, si legge, starebbe valutando l'idea di rinnovare il suo contratto per una ulteriore stagione.