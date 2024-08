Ufficiale Atalanta, colpo a centrocampo: dall'Udinese arriva Samardzic in prestito con obbligo

Adesso è ufficiale: Lazar Samardzic è un giocatore dell'Atalanta. Ecco la nota ufficiale diffusa dalla formazione orobica: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Lazar Samardžić, 22enne eclettico centrocampista serbo, di piede sinistro, che conosce bene il calcio italiano avendo collezionato 93 presenze nel campionato di Serie A, impreziosite da 13 reti e 8 assist-gol.

Nato in Germania, e più precisamente a Berlino, ma naturalizzato serbo, è cresciuto nel settore giovanile dell’Herta Berlino, con il quale esordisce in Bundesliga il 22 maggio 2020, a 18 anni e 2 mesi, nel vittorioso derby cittadino (4-0) contro l’Union Berlino. Chiude la stagione 2019-2020 con uno score di 3 presenze in prima squadra e di 5 presenze (con una rete) nella seconda squadra dell’Herta.

Il 7 settembre 2020 si trasferisce al RB Lipsia, ma è una partentesi di una sola stagione. Il suo approdo in Italia avviene invece nell’estate del 2021, quando viene acquistato dall’Udinese, in forza alla quale - nell’arco di tre stagioni consecutive – disputa complessivamente 98 partite (l’ultima delle quali il 9 agosto scorso, in Coppa Italia, contro l’Avellino), mettendo a referto anche 13 reti e 10 assist-gol.

Il suo esordio in Serie A risale al 12 settembre 2021 nel match Spezia–Udinese, quando all’81’ subentra a Deulofeu e appena 8 minuti più tardi realizza il gol-vittoria dei friulani, il suo primo – evidentemente – nel massimo campionato italiano.

Dopo aver giocato per la Germania in tutte o quasi le Nazionali giovanili, dall’under 16 all’under 21, nel febbraio 2023 – beneficiando della doppia cittadinanza – sceglie la Nazionale serba con la quale debutta un mese dopo nel successo per 2-0 contro la Lituania, match valido per la qualificazione al Campionato Europeo del 2024. A oggi sono 11 le presenze totalizzate con la Nazionale serba.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Lazar, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", si legge.