Barak eguaglia il record personale di reti in Serie A: il ceco è tornato ai livelli di tre stagioni fa

Antonin Barak ha trovato la sua isola felice. Dopo anni di tempesta e un naufragio che sembrava poterlo condurre alla deriva. La scelta di sposare il progetto Hellas, affidandosi alle sapienti mani di Juric, è stato l'azzardo calcolato del capitano di un galeone capace di sconfiggere la buriana. Per il ceco i fulmini e le maree sono state le stagioni di perdizione (sportiva) trascorsi a galleggiare infruttuosamente tra Udine e Lecce.

Eppure fu il Friuli la culla della rapida ascesa italiana: alla sua prima stagione in Serie A l'ex Slavia Praga mise insieme sette reti, bottino record eguagliato ieri a Cagliari con la gemma del momentaneo uno a zero. Poi però venne una fastidiosa lombalgia, nel momento meno opportuno: l'inizio della fine, perché da lì in poi l'Udinese smette di puntarci, o quantomeno lo fa con meno convinzione. La rapida parentesi del prestito in Salento è però l'anticamera di un ritorno in grande stile ai suoi livelli.

Antonin ha avuto il merito di assimilare con sorprendente rapidità le richieste di Juric. Che dal canto suo gli ha cucito addosso un ruolo perfettamente calzante: "Fa un po' quello che faceva Pessina lo scorso anno", ha detto di recente il croato. E non poteva esserci paragone più azzeccato, in termini di incisività, capacità di abbinare qualità e quantità, finezza e randello. Barak, oggi, è un giocatore rinato. A riprova di come, di questi tempi, Verona abbia un potere rigenerante quasi unico in Italia.