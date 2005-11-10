Bologna, Theate di nuovo in gruppo. Soltanto terapie per Riccardo Orsolini
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 14:30Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
14.10.2026 14:30Serie A
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Buone notizie per Raffaele Palladino e per il Bologna. Nella giornata di oggi il tecnico rossoblù ha infatti riaccolto in gruppo Arthur Theate, che ha smaltito il problema muscolare e che sarà dunque a completa disposizione per la gara contro l'Inter.
Il report del Bologna sull'allenamento di oggi
Prosegue a Casteldebole la preparazione dei ragazzi di Raffaele Palladino verso Bologna-Inter: oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, terapie per Riccardo Orsolini.
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