Bologna, Theate: "Abbiamo lavorato tanto con Palladino. Speriamo di fare grandi cose"

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato a DAZN dopo il successo sul campo del Parma, nel quale ha segnato il primo gol rossoblu, su assist di Cambiaghi: “Nicolò per noi è un giocatore fortissimo, è molto importante per noi”

Il tuo gol è stato importante per sbloccare la gara.

“Sì, perché la superiorità nel dieci contro undici era più facile inserirsi. Poi se Cambiaghi fa questi assist (ride, ndr). Quando ho visto la sua finta e il movimento di Odgaard mi sono lanciato ed è andata bene”.

A Bologna sta succedendo qualcosa di incredibile.

“Abbiamo lavorato tanto. Quando sono arrivato è cambiato subito qualcosa, è arrivato Palladino. Lavoriamo come cani con lui, e quando siamo sul campo abbiamo fiducia. Non è fortuna, lavoriamo tanto. Oggi facciamo i complimenti al Parma, che ha giocato 90 minuti in dieci in un grande modo, ma noi speriamo di fare grandi cose anche dopo la sosta”.