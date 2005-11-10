È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Bologna, anticipo che ha aperto la 13^ giornata di Serie A. Fra le fila dei giocatori rossoblu parlerà a breve in conferenza stampa Arthur Theate per commentare la prestazione della sua squadra. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.45 inizia la conferenza

Un punto che ti soddisfa o sei arrabbiato?

"Non possiamo essere contenti, anche se è giocare qui, su un campo più piccolo, non è facile. Dovevamo fare attenzione alle ripartenze, dovevamo difendere su 70 metri e non è facile. Abbiamo provato a togliere loro profondità, dobbiamo fare meglio".

Avete fatto meglio con squadre più titolate.

"Il calcio è così, abbiamo fatto bene con il Milan a San Siro, ma pareggiato in casa con l'Udinese. Se vogliamo andare in alto dobbiamo fare meglio per due tempi e non solo in uno. Ora speriamo di fare una grande partita con la Roma".

A che punto sei nella crescita con Palladino e a che punto è la squadra?

"Ha fatto un lavoro incredibile da quando è arrivato, ci alleniamo come cani ogni giorno, lavoro atletico con la palla, senza palla, lui mette mano nella squadra, ci è riuscito molto velocemente. Personalmente non è facile, sto crescendo con lui. Oggi sono contento perché non abbiamo preso gol. Con lui possiamo fare cose belle, speriamo di arrivare in alto".

Quando dovete fare la partita dovete fare passi in avanti rispetto a quando dovete aggredire?

"Per me no. Possiamo fare le due cose. Sulle ultime partite però non posso dire che tu non abbia ragione. Nelle ultime partite abbiamo fatto meglio in uno dei due tempi, dobbiamo però fare gol e lavorare ancora sul modo di stare in campo".

23.51 finisce la conferenza