Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro il Venezia dal Penzo: "Magari alla fine potevamo fare gol. Loro hanno fatto un buon primo tempo, noi troppi errori. Dovevamo fare tre punti e non li abbiamo fatti".

Com'è cambiato il Bologna dopo la tua prima volta?

"Sono contento per loro. Sono arrivato ventenne, adesso sono molto contento di esser tornato, la società è diventata molto più forte. Due pareggi non vanno bene per il Bologna".

Palladino quanto ti chiede di proporti?

"Si, è vero, ma dipende contro chi giochiamo. Gli piace quando vado. Nelle ultime due partite l'ho fatto più spesso, dobbiamo lavorarci ancora".