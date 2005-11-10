Bologna, Theate: "Dovevamo fare tre punti e non li abbiamo fatti"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 00:04Serie A
autore Pietro Celeste
28.11.2026 00:04Serie A
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Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro il Venezia dal Penzo: "Magari alla fine potevamo fare gol. Loro hanno fatto un buon primo tempo, noi troppi errori. Dovevamo fare tre punti e non li abbiamo fatti".
Com'è cambiato il Bologna dopo la tua prima volta?
"Sono contento per loro. Sono arrivato ventenne, adesso sono molto contento di esser tornato, la società è diventata molto più forte. Due pareggi non vanno bene per il Bologna".
Palladino quanto ti chiede di proporti?
"Si, è vero, ma dipende contro chi giochiamo. Gli piace quando vado. Nelle ultime due partite l'ho fatto più spesso, dobbiamo lavorarci ancora".
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