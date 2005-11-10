Bologna, Arthur Theate si è già ripreso la difesa: le condizioni per il riscatto a giugno

Si torna sempre dove si è stati bene. Deve averlo pensato Arthur Theate, difensore centrale del Bologna che, nelle ultime settimane, si è ripreso definitivamente il proprio posto al centro della retroguardia. Preso per 7 milioni il primo luglio del 2021 - dopo un anno ottimo di prestito - è stato ceduto al Rennes il 29 dello stesso mese per 18 milioni, creando una plusvalenza nel giro di ventotto giorni. Poi nel 2025 è l'Eintracht a puntarci per 13 milioni, salvo poi cederlo nuovamente al Bologna per un milione di prestito, più quindici per il riscatto e il 15% della futura rivendita.

Perno centrale

Otto gare giocate, tutte da titolare. In panchina alla prima con l'Atalanta, poi una contusione gli ha fatto saltare il Lecce. Per il resto è insostituibile, mentre nelle ultime due è riuscito pure a mettere a referto un gol e un assist. Insomma, la sensazione è che Theate sia tornato a casa, avendo interrotto troppo presto la sua esperienza bolognese.

I meriti di Palladino

Dopo il gol contro il Parma, lo stesso difensore ha ringraziato il proprio tecnico. “Abbiamo lavorato tanto. Quando sono arrivato è cambiato subito qualcosa, è arrivato Palladino. Lavoriamo come cani con lui, e quando siamo sul campo abbiamo fiducia. Non è fortuna, lavoriamo tanto. Oggi facciamo i complimenti al Parma, che ha giocato 90 minuti in dieci in un grande modo, ma noi speriamo di fare grandi cose anche dopo la sosta”.