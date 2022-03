Caressa: "Juve, scelta corretta con Dybala. L'arrivo di Vlahovic escludeva il suo rinnovo"

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato la notizia del mancato rinnovo di Dybala con la Juventus: "Per me è una scelta corretta, consequenziale a ciò che la Juventus stava facendo. La visione è quella di un cambiamento netto, iniziato all'inizio della stagione e continuata a gennaio. Poi è stata fatta un'analisi dei mezzi a disposizione. Ha investito su Vlahovic e Zakaria e ha deciso di cedere Bentancur e Kulusevski. La scelta di Vlahovic voleva già dire che la Juve avrebbe rinunciato a Dybala. Un'azienda quando cambia strategia ha bisogno di dati oggettivi e in zona gol l'argentino era in fase calante. Aumentando l'età era impensabile spendere di più per il suo ingaggio".